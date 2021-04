La fonte des glaciers s'accélère

Depuis 2015, la perte de masse des glaciers s'est accélérée selon une cartographie établie par des scientifiques de différents instituts, publiée dans Nature. Ces derniers ont ainsi montré que la glace perdue chaque année était passée de 227 gigatonnes entre 2000 et 2004 à 298 gigatonnes entre 2015 et 2019, du fait de la hausse des températures.

Les glaciers qui fondent le plus rapidement se trouvent dans les Alpes, en Islande et en Alaska. À l'inverse, les taux de fonte ont ralenti sur la côte est du Groenland, en Islande et en Scandinavie, entre 2010 et 2019. Selon les scientifiques, cette décélération locale pourrait être due à une anomalie météorologique : celle-ci aurait provoqué des précipitations plus importantes et des températures plus basses, ralentissant ainsi la perte de glace.

Si le phénomène de fonte des glaciers est connu, l'estimation de l'ampleur du phénomène en revanche nécessitait des mesures supplémentaires. Dans leur cartographie, les scientifiques ont précisé les données concernant les changements d'épaisseur pour près de 220 000 glaciers. Pour cela, ils se sont principalement appuyés sur des images prises depuis 2000 par le satellite Terra. « Ces nouvelles observations permettront de préciser les projections de l'évolution future des glaciers pouvant par exemple contribuer à une meilleure anticipation des changements de ressources en eau dans certaines régions de montagne », estime le CNRS.