Santé au travail : l'Anses établit un lien de causalité entre formaldéhyde et leucémies

Un lien de causalité avéré entre l'exposition professionnelle au formaldéhyde, aussi appelé formol, et les leucémies myéloïdes. Telle est la conclusion à laquelle parvient l'Agence de sécurité sanitaire (Anses) dans un rapport d'expertise daté de février 2023, mais publié seulement le 14 novembre. L'agence avait été saisie par les ministères du Travail, de la Santé et de l'Agriculture en février 2021.

Le formaldéhyde a été classé « substance cancérogène avérée pour l'humain » par le Centre international de recherche sur le cancer (Circ) pour le nasopharynx en 2006 et les leucémies en 2012. « Ses liens avec l'augmentation du risque de leucémies étaient encore discutés jusqu'à récemment », indique toutefois l'Anses. Avec cette expertise, fondée sur l'analyse des données existantes et les conclusions du rapport du Conseil national de la recherche américain de 2014, elle conclut à une relation causale entre l'exposition professionnelle à cette substance et les leucémies myéloïdes. Son analyse de la littérature scientifique ne lui a, en revanche, pas permis de conclure à l'existence d'une telle relation entre les leucémies lymphoïdes et l'exposition au formaldéhyde.

L'Anses recommande en conséquence la création d'un tableau de maladie professionnelle dans le régime général (RG), mais aussi le régime agricole (RA), afin de faciliter la reconnaissance des leucémies myéloïdes. Ces tableaux viendraient compléter les quatre tableaux existants visant le formaldéhyde : les tableaux 43 RG et 28 RA portant sur les affections telles que les dermites, l'eczéma, les rhinites et l'asthme causées par cette substance ; les tableaux 43 bis RG et 28 bis RA sur le cancer du nasopharynx.

La quasi-totalité des secteurs professionnels sont concernés par une exposition à cette substance, rapporte l'agence. « Depuis la mise en place au début des années 2000 de règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction dans le code du travail, on observe une réduction globale de la proportion de travailleurs exposés tous secteurs confondus », ajoute-t-elle. Mais l'exposition professionnelle reste élevée dans certains secteurs tels que les services funéraires, les soins de santé, les travaux de charpente, la fabrication de placage et de panneaux de bois. En février 2022, l'Anses avait identifié des alternatives potentielles dans cinq secteurs d'activité : alimentation humaine (fabrication du sucre et des alginates), alimentation animale, pisciculture, diagnostic médical et thanatopraxie. Elle estime que d'autres secteurs, en particulier celui du bois, devraient faire l'objet d'une étude des leviers d'action pour limiter les usages non indispensables et pour trouver des solutions alternatives moins dangereuses.