La formation sur les pompes à chaleur prend le pas sur la rénovation des bâtiments

Entre juillet 2022 et juillet 2023, l'organisme de formation en économies d'énergie dans le bâtiment (Feebat), conventionné par l'État dans le cadre des certificats d'économies d'énergie (CEE), a formé 7 300 professionnels. Ce chiffre, identique peu ou prou à celui de l'année 2021-2022 (lui-même en nette augmentation par rapport à l'année précédente), comprend une évolution singulière.

Pour la première fois, les modules de formation sur les énergies renouvelables thermiques (50 %) ont été plus plébiscités que les modules consacrés seulement à la rénovation (45 %). Le reste (5 %) des stagiaires est constitué d'architectes et de maîtres d'œuvre formés au sein d'un nouveau module approprié, ouvert en mai 2023. Selon Feebat, cette évolution s'explique par l'attraction, en « constante augmentation », de la formation consacrée à l'installation d'une pompe à chaleur en habitat individuel. Les artisans du bâtiment s'intéressent néanmoins toujours au module conduisant à l'obtention de la mention « Reconnu garant de l'environnement » (RGE). Au total, plus de 26 000 personnes ont bénéficié d'une formation continue dispensée par Feebat depuis 2018.

L'organisme souligne également le « déploiement accéléré ces derniers mois » de la formation initiale des enseignants en lycée professionnel et des formateurs en centre d'apprentissage. « 47 % des académies ont déjà programmé une action de formation à destination de leurs enseignants et formateurs, (soit) 56 actions de formation planifiées depuis le début de l'année 2023, concernant plus de 750 enseignants et formateurs », précise Feebat. L'objectif ? Former au moins 10 000 enseignants ou formateurs d'ici à 2025.