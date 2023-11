Conseiller technique d'anciens ministres et ex-délégué stratégie de GRDF, Bertrand de Singly œuvrera désormais en tant que directeur général adjoint à la décarbonation industrielle de l'association professionnelle France Industrie.

Le 2 novembre, France Industrie, l'organisation professionnelle issue de la fusion en 2017 du lobby Le Cercle de l'Industrie et du Groupe des fédérations industrielles (GFI) du Mouvement des entreprises de France (Medef), a annoncé la création d'un nouveau poste : la direction générale adjointe en charge de la décarbonation industrielle. Et elle a recruté Bertrand de Singly pour l'occuper.

Polytechnicien de formation et diplômé de l'École des Ponts, ce dernier était dernièrement délégué stratégie puis directeur Île-de-France du gestionnaire de la distribution du gaz, GRDF. Auparavant, il a été employé, dans le privé, par le cabinet de conseil ESL & Network, Vinci Construction ou encore Capgemini. Il a également occupé plusieurs postes dans l'administration publique : à la tête du bureau gaz et carburants de la Direction générale de l'énergie et des matières premières (ancêtre de l'actuelle Direction générale de l'énergie et du climat, DGEC), puis en tant que rapporteur au sein du Comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI) avant de conseiller successivement Thierry Breton, alors ministre de l'Économie, et François Loos, son ministre délégué à l'industrie, puis François Fillon, jusqu'à la fin de son exercice de Premier ministre.

À son nouveau poste, Bertrand de Singly sera chargé de « définir et de mettre en œuvre les positions de doctrine en matière de transition écologique, les actions de défense des intérêts des entreprises industrielles, et la promotion de leurs bonnes pratiques » en matière de décarbonation mais aussi de protection de l'environnement et de la santé.