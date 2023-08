Fret ferroviaire : l'État cherche un nouvel opérateur pour la ligne Rungis-Perpignan

Ce lundi 31 juillet, le ministère des Transports relance un appel à manifestation d'intérêt (AMI) attaché à la réouverture de la ligne de fret ferroviaire reliant le marché d'intérêt national de Perpignan (Pyrénées-Orientales) à celui de Rungis (Val-de-Marne). Un premier dispositif de soutien public, dans l'optique de trouver un opérateur de cette ligne, avait été entamé en 2020, à l'aune de la reprise du trafic en 2021. Fret SNCF, la filiale du groupe SNCF, avait alors été sélectionnée par l'État.

Le renouvellement de cet AMI a ainsi pour objectif « d'identifier le meilleur projet assurant le maintien des circulations du "train des primeurs" à partir de l'été 2024 ». Les sociétés intéressées peuvent déposer leur dossier de candidature, sur la plateforme des achats de l'État, jusqu'au 2 octobre prochain.

Pour rappel, depuis sa remise en service fin 2021, le « train des primeurs » forme une rame de douze wagons, transportant l'équivalent de 500 palettes de fruits et légumes (majoritairement en provenance d'Espagne et du Maroc), du lundi au vendredi. Il effectue chaque jour un aller-retour sur cette ligne longue de plus de 800 kilomètres. Interrompue initialement en 2019 avant sa réouverture en 2021, la ligne a été momentanément suspendue en avril 2023, du fait des mouvements sociaux contre la réforme des retraites.