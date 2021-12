Fusion Veolia–Suez : feu vert de la Commission européenne

Après l'Autorité des marchés financiers en juillet dernier, c'est au tour de la Commission européenne de valider l'acquisition de Suez par Veolia. Ce feu vert est conditionné au respect des engagements pris par Veolia pour éviter un monopole sur certains segments. La fusion soulève des problèmes de concurrence, notamment en France sur les marchés de la gestion de l'eau municipale ; de la gestion de l'eau industrielle ; de la collecte et du traitement des déchets banals et réglementés et sur le marché du traitement des déchets dangereux. « Ces chevauchements risqueraient d'éliminer la pression concurrentielle exercée par Suez et de créer un leader de marché, tant au niveau européen, que national et/ou local, selon les marchés concernés. Les clients auraient dès lors été confrontés à un choix réduit de solutions de services, souvent limitées à l'entité issue de la concentration, sans qu'ils ne disposent d'un réel pouvoir de négociation », explique la Commission.

Veolia s'étant engagé à céder la quasi-totalité des segments concernés, la Commission n'y voit plus rien à redire. Pour le groupe français, ce feu vert est une « étape décisive » qui « le rapproche de sa conclusion ». « Cette étape ouvre la dernière phase du rapprochement qui n'est plus qu'une question de quelques semaines », commente Antoine Frérot, président-directeur général de Veolia. Le groupe précise que le rapprochement a déjà obtenu 15 autorisations sur 18 de la part des principales autorités de la concurrence avec l'examen du dossier encore en cours par les autorités de concurrence au Chili, au Royaume-Uni et en Australie. L'unique condition suspensive de l'offre publique d'achat étant désormais réalisée, le rapprochement entre Veolia et Suez rentre dans la dernière phase, avec une date de clôture de l'OPA fixée ce jour par l'Autorité des marchés financiers au 7 janvier 2022.