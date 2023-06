Géothermie profonde : le BRGM publie un guide sur la gestion de la sismicité

L'exploitation du site Geoven à Vendenheim (Bas-Rhin) l'a montré : la géothermie profonde présente un réel risque de sismicité. « La maîtrise de la sismicité induite passe par la mise en œuvre, par les exploitants, d'un processus de surveillance et d'un pilotage affiné de leurs opérations de forage et de sollicitation du réservoir lorsque le niveau d'aléa sismique le demande », prévient ainsi le Bureau national de recherches géologiques et minières (BRGM). Dans cette optique, et à la demande des Directions générales de la prévention des risques (DGPR) et de l'énergie et du climat (DGEC), le BRGM a réalisé un guide de bonnes pratiques destinées aux exploitants de l'énergie géothermique en France métropolitaine et en outre-mer.

Rassemblant toutes les typologies de réservoirs géothermiques profonds (situés à plus de 200 mètres sous la surface du sol), le guide comprend un ensemble de retours d'expérience et d'informations méthodologiques pour aider les exploitants à répondre notamment aux réformes du code minier apportées par la loi Climat et résilience. « Il propose une méthode d'évaluation de l'aléa de sismicité induite et une stratégie de révision de l'aléa, à chaque phase clé de développement d'un projet, énonce le BRGM. Il pose aussi les bases pour définir les protocoles opérationnels permettant de déployer et piloter les opérations en fonction des technologies mises en œuvre et au regard de la microsismicité détectée. »