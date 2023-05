Une gigafactory photovoltaïque sera implantée en Moselle

C'est à Sarreguemines, en Moselle, que sera construite « la plus grande usine européenne » de production de cellules et modules photovoltaïques, annonce la société Holosolis, fondée par EIT InnoEnergy.

Ce projet, qui représente un investissement de 700 millions d'euros, va être officialisé, ce lundi 15 mai, par le président Emmanuel Macron, à l'occasion du sommet Choose France. Il intervient après l'abandon, en décembre 2022, d'un projet similaire, au même endroit, par la société norvégienne Rec Solar.

La production de l'usine d'Holosolis devrait démarrer à la mi-2025. Lorsqu'elle sera pleinement montée en puissance, en 2027, elle devrait produire 5 gigawatts de panneaux solaires et de cellules par an, permettant d'alimenter les besoins énergétiques d'un million de foyers chaque année. Elle devrait ainsi produire chaque année 10 millions de panneaux photovoltaïques. L'usine emploiera 1 700 salariés, recrutés en majorité dans la région Grand Est et le bassin sarregueminois. Holosolis prévoit également d'établir des activités de recherche et développement, en partenariat avec des instituts européens. « Nos modules seront destinés à trois marchés principaux : les toitures résidentielles, les toitures industrielles et commerciales, l'agrivoltaïque », déclare Jan Jacob Boom-Wichers, le président d'Holosolis.