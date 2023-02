Consigne des bouteilles : les associations de collectivités font front commun

À la suite de la deuxième réunion de la concertation nationale relative à la consigne des bouteilles plastique pour recyclage, les associations représentatives des collectivités lancent un groupe de travail commun. Opposées à ce dispositif depuis le début des discussions, en 2019, lors des débats de la loi Antigaspillage pour une économie circulaire (Agec), ces associations veulent faire front commun contre l'idée de la consigne en travaillant sur des propositions alternatives.

Intercommunalités de France, l'Association des pôles territoriaux et des pays (ANPP), l'AMF, Amorce, l'Association des petites villes de France (APVF), le Cercle national du recyclage, France urbaine et Villes de France estiment que la consigne « n'aurait d'autre résultat que de mettre en péril le service public de gestion des déchets en France ».

Ce groupe de travail interassociatif se réunira régulièrement en parallèle de la concertation, prévue jusqu'à fin juin, date à laquelle le Gouvernement veut prendre la décision de mettre en place ou non la consigne. À cette échéance, la loi Agec impose en effet aux pouvoirs publics de rendre leur arbitrage en la matière. D'autant plus que dans sa proposition de règlement pour limiter les déchets d'emballages, publiée en novembre dernier, la Commission européenne prévoit, pour sa part, de rendre cette consigne obligatoire en 2029 pour les bouteilles en plastique et les canettes métalliques, si leur taux de collecte n'atteint pas 90 % en 2026 et 2027.