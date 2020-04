Rénovation énergétique : Île-de-France Énergies lance un guide pour accompagner les copropriétés

La société d'économie mixte (SEM) Île-de-France Énergies vient de publier un nouveau guide pour accompagner les copropriétaires à mener « leur projet de A à Z ! » pour la rénovation énergétique.

Ce guide a été élaboré avec le soutien du réseau de plateformes de conseils à la rénovation (réseau Faire) d'Île-de-France. Il a été réalisé dans le cadre du programme des certificats d'économies d'énergie CEE) baptisé « Recif » (REnovation des Immeubles de Copropriété en France), porté par Île-de-France Énergies.

Ce programme de CEE avait été retenu, en novembre 2018, par le ministère de la Transition écologique. Recif vise à organiser un repérage des copropriétés nécessitant une rénovation, à mobiliser les collectivités dans les régions concernées (Île-de-France, Hauts-de-France, Nouvelle Aquitaine et Bordeaux Métropole), et à sensibiliser et former les syndics et des copropriétaires « moteurs sur le sujet ».