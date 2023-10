L'hydrogène va s'installer dans des résidences en Bretagne et en Île-de-France

Une maison expérimentale à Brest intégrera bientôt la production d'hydrogène comme outil de flexibilité énergétique, tandis qu'un immeuble en construction en Essonne produira le même gaz pour verdir le mélange de sa chaudière.

Du dihydrogène (H 2 ) dans l'industrie, en mer… et bientôt chez soi ? C'est le pari de deux sociétés immobilières implantées, pour la première, dans le Finistère, pour la seconde, en Île-de-France.

Stockage en été, électricité en hiver

Pour commencer, Trecobat, un constructeur immobilier breton, entend mener un programme expérimental en compagnie d'une autre société finistérienne, H2Gremm, spécialisée dans l'autoconsommation énergétique. Ce programme sera développé à la villa « E-Roise » (Brest), qui a fait partie d'une série de « maisons tests » construites et suivies dans le cadre du projet « conception et construction optimisées de maisons à énergie positive » (Comepos) de l'Agence de la transition énergétique (Ademe). Lancé en 2013 et achevé en 2020, ce projet avait pour objectif d'évaluer le bilan énergétique de premiers logements dits à énergie positive. Dans le cas de la villa brestoise, il s'agissait d'autoconsommer l'électricité produite par des panneaux photovoltaïques. Habitée depuis déjà plusieurs années, la demeure va à nouveau servir de cobaye pour Trecobat et H2Gremm pendant les deux années à venir.

Les deux entreprises prévoient d'installer un électrolyseur, qui convertira en H 2 l'électricité photovoltaïque en excédent, et le stockera dans des bouteilles à haute pression pendant au moins trois mois. Cette nouvelle « brique » énergétique est censée couvrir deux besoins. Le premier est de reconvertir le gaz en électricité, à l'aide d'une pile à combustible, en hiver, période de faible ensoleillement et de forts besoins énergétiques. Le second est de fournir le carburant nécessaire à un vélo à assistance électrique mis à la disposition des habitants, cette fois en utilisant directement le gaz produit.

Le tout doit ainsi pousser l'autonomie énergétique de la demeure à plus de 80 % sur toute l'année. À terme, Trecobat compte généraliser cette « offre ». Mais pour financer ce « pilote », elle doit encore « candidater à l'appel à projets de recherche "Bâtiment responsable" de l'Ademe d'ici à décembre 2023 », confie son directeur technique, Régis Croguennoc.

De l'hydrogène dans la chaudière

Du côté de l'Essonne, Green Eco-Promotion, l'une des filiales du promoteur immobilier Promogim, mise sur un concept similaire à une échelle plus grande : un bâtiment résidentiel de 28 logements comprenant quatre commerces en pied d'immeuble.