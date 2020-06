Un guide pour encourager les collectivités à réduire l'usage du plastique sur leur territoire

L'alliance Rethink Plastic, qui regroupent des associations environnementales luttant contre les déchets plastique, a publié un guide regroupant des outils permettant aux collectivités territoriales de mettre en œuvre la directive européenne relative aux plastiques à usage unique (directive SUP, pour single-use plastics). Cette règlementation prévoit l'interdiction d'une série de produits en plastique et à usage unique, renforce le principe de responsabilité élargie du producteur (REP), notamment en l'étendant à certains produits plastique, et fixe des objectifs d'incorporation de plastique recyclé dans les bouteilles de boisson.

Les mesures présentées dans le guide débutent par l'interdiction, totale ou partielle, de certains genres de produits, comme les sacs en plastique, les gobelets et certains types d'emballage. La mise en place de règles spécifiques de gestions des déchets plastique lors des grands évènements et le « verdissement » de la commande publique, sont aussi mis en avant.

Au-delà, les collectivités territoriales peuvent prendre des mesures pour encourager la réduction des emballages plastique jetables. C'est notamment le cas de l'installation de fontaines publiques qui permettent l'accès gratuit à l'eau dans l'espace public. C'est aussi le cas du soutien aux magasins vendant des produits en vrac. La mise en place de collectes sélectives efficientes est aussi abordée.