Rénovation globale : l'aide MaPrimeRénov' Sérénité augmentera en octobre

Ce jeudi 7 septembre, l'Agence nationale de l'habitat (Anah) annonce une revalorisation des plafonds de travaux financés par l'aide MaPrimeRénov' Sérénité, afin de permettre aux ménages aux revenus modestes et très modestes de s'engager dans une rénovation énergétique globale de leur logement.

En janvier 2023, le plafond des travaux financés par cette aide avait été augmenté de 30 000 à 35 000 € HT. À compter du 1er octobre, le taux de financement sera porté à 65 % du montant des travaux (contre 50 % auparavant) pour les ménages très modestes ; et à 50 % pour les ménages modestes (contre 35 % auparavant).

« Cette évolution permettra d'augmenter significativement le montant de la subvention perçue par les ménages qui bénéficieront en moyenne d'une aide revalorisée d'environ 4 300 €, ce qui conduira à une subvention moyenne de près de 18 600 € pour un ménage aux ressources très modestes et 14 500 € pour un ménages aux ressources modestes », précise l'Anah dans un communiqué. Cette aide soutient les propriétaires les plus modestes occupant leur logement dans leurs projets de rénovation globale permettant un gain énergétique d'au moins 35 %.

Pour rappel, le Gouvernement s'est aussi fixé l'objectif d'atteindre 200 000 rénovations performantes et globales en 2024 parmi les logements privés, financées grâce au dispositif phare MaPrimeRénov', au lieu de 67 000 l'an dernier.

L'État prévoit l'an prochain une évolution de MaPrimeRénov' en deux piliers : efficacité et performance. Le pilier efficacité vise à poursuivre l'accompagnement par monogeste de travaux, en aidant notamment les ménages à aller vers des systèmes de chauffage décarbonés (pompes à chaleur et biomasse notamment). Le pilier performance vise, quant à lui, à accompagner les ménages vers des rénovations globales de leur logement permettant d'atteindre les étiquettes A, B ou C du diagnostic de performance énergétique (DPE). Soit l'équivalent du niveau BBC rénovation basse consommation 2023.