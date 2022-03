Hesus modifie son identité visuelle et s'étend à l'international

Hesus, la société d'origine francilienne spécialisée dans le recyclage des terres de chantier, modifie son identité visuelle pour accompagner sa nouvelle ambition de rayonnement international. L'entreprise adopte désormais un nouveau logo hexagonal bleu, similaire à une formule chimique cyclique. L'idée est ainsi de réaffirmer ses missions principales : réduire des émissions de dioxyde de carbone et la consommation des ressources naturelles par l'optimisation logistique, ainsi que recycler jusqu'à 82 % des terres issues des chantiers.

Basée à Ivry-sur-Seine, en Île-de-France, Hesus ambitionne de continuer son expansion à l'international. Rien qu'en 2021, elle a fondé deux nouvelles filiales en Allemagne et en Suède. En septembre 2021, elle a également annoncé l'acquisition de Fleaty, entreprise suédoise attachée à l'optimisation numérique de la gestion des déchets du BTP. Mais elle ne veut plus seulement s'arrêter au giron européen. « L'Amérique du Nord est la seconde grande zone que nous ciblons, avec un marché en très forte croissance qui met l'accent sur la construction durable », explique Emmanuel Cazeneuve, fondateur et P-DG d'Hesus, en référence au plan d'investissements du président américain, Joe Biden. Réalisant déjà 25 % de son chiffre d'affaires à l'étranger, Hesus compte atteindre les 50 % dans les dix-huit mois à venir.