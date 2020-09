Federec lance un indice de suivi des coûts d'incinération des déchets des activités économiques

Après avoir lancé en janvier un indice de « variation des coûts de mise en stockage des refus de tri en installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) », la Fédération des entreprises du recyclage (Federec) poursuit sa démarche de suivi des coûts des exutoires en créant un indice de « variation des coûts de mise en incinération des déchets non dangereux des activités économiques ».

Les deux indices sont réalisés par KPMG France qui « agit comme tiers de confiance et assure la mission de collecter et de traiter les données, dans le plus grand respect des règles de confidentialité et de droit de la concurrence ». Les données sont collectées auprès des opérateurs de collecte et de tri adhérents de Federec.

Les deux indices présentent des données pour chacune des régions administratives (sauf Corse) et sont publiés deux fois par an, en janvier et en juillet. Ils doivent « permettre aux entreprises de recyclage d'indexer leurs contrats de prestation à l'évolution des coûts de l'élimination des déchets en France », explique la fédération professionnelle. Elle appelle les acteurs industriels, les éco-organismes et les collectivités à utiliser ces deux indices dans leurs futurs contrats de prestation avec les entreprises de recyclage.