Le consortium H2DEC, lancé dans le cadre du salon Hyvolution le 30 janvier, vise à faciliter le transfert des innovations des laboratoires vers le tissu industriel, comme nous l'explique Yohann Chatillon, du Satt Linksium.

Dans le cadre du programme France 2030, le consortium H2DEC (pour hydrogène décarboné) a été lancé le 30 janvier en marge du salon Hyvolution, à Paris. La Stratégie nationale sur l'hydrogène comporte un volet innovations afin de construire et renforcer la chaîne de valeur de l'hydrogène française. Un travail de cartographie a notamment été lancé par l'Administration pour identifier les chaînons manquants. Plusieurs dispositifs ont également été mis en place pour développer certaines briques technologiques, lancer des démonstrateurs et accompagner ainsi la filière vers la maturité et la compétitivité.

Le programme H2DEC vise à donner un coup d'accélérateur aux innovations issues des projets de recherche des laboratoires publics. Copiloté par le CEA et le CNRS, il réunit 18 partenaires (1) académiques et leurs sociétés d'accélération de transfert des technologies (Satt). L'ambition est d'accompagner des projets porteurs d'innovations prometteuses, actuellement en prématuration et en maturation, afin de faciliter leur transfert vers des acteurs économiques et/ou la création de start-up à fort impact industriel.

Les solutions technologiques accompagnées porteront sur les volets production d'hydrogène (technologies d'électrolyse à haute ou basse température, systèmes réversibles, hydrogène naturel…), stockage (géologique, cryogénique, en milieu liquide, dans les matériaux solides…) et conversion (piles à combustible, moteurs thermiques à combustion d'hydrogène…), comme nous l'explique Yohann Chatillon, responsable programmes de la filière énergies du Satt Linksium, chef de file du consortium.