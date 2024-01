La production d'hydrogène par électrolyse de l'eau a doublé en un an en France. De quoi alimenter principalement une flotte de véhicules elle aussi en croissance. Détails des chiffres avec Valérie Bouillon-Delporte, coprésidente de France Hydrogène.

Encore émergent, le marché de l'hydrogène décarboné semble avoir un bel avenir devant lui. C'est en tout cas les conclusions d'une étude du cabinet Roland Berger, (1) publiée le 30 janvier. « Le marché international de l'hydrogène connaît une accélération devant aboutir à la production de 110 millions de tonnes en 2030. 12 % de cette production pourraient être de l'hydrogène vert, une part qui monte à 33 % pour l'Europe – la plaçant en tête, loin devant les Amériques, l'Asie ou le Moyen-Orient », pointe Emmanuel Fages, associé au bureau de Paris et coauteur de l'étude.

En 2023, l'Europe a en effet posé de nombreux jalons réglementaires favorables au déploiement de l'hydrogène. Le paquet législatif pour une industrie Net Zero, le règlement sur les matières premières critiques (CRMA) et certains textes du Pacte vert (directive Red III, et les règlement Afir, Refuel Aviation et FuelUE Maritime) « reconnaissent le rôle de l'hydrogène bas carbone », se satisfait Philippe Boucly, coprésident de France Hydrogène. Le France, surtout, a été à la manœuvre afin de faire bénéficier à l'hydrogène décarboné (produit par l'électricité du réseau) de certains avantages réservés à l'hydrogène vert produit à partir d'énergie renouvelable.

Car l'Hexagone compte bien prendre une place majeure dans ce marché. Les derniers chiffres présentés à l'occasion du salon Hyvolution à Paris, ce mardi 30 janvier, témoignent d'un développement progressif de la production et de l'utilisation d'hydrogène décarboné. La capacité d'électrolyse installée en 2023 atteint 30 MW, contre 13 MW en 2022. La dynamique d'usage se concentre sur la mobilité pour l'instant. Soixante-neuf stations de distribution sont ouvertes à date. Elles alimentent une soixantaine de bus, des taxis, et quelques bennes à ordures ménagères. Découvrez plus de détails avec l'interview de Valérie Bouillon-Delporte, rencontrée à l'occasion du salon.