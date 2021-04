L'État crée l'Agence de l'innovation pour les transports

Le 8 avril, Jean-Baptiste Djebbari, ministre chargé des transports, a annoncé la création de l'Agence de l'innovation pour les transports (AIT). Cette Agence sera opérationnelle d'ici l'été 2021. Elle a vocation « à coordonner les actions de soutien à l'innovation entre les services du ministère, à participer à l'identification et au référencement d'innovations, et à accompagner leur passage à l'échelle dans les territoires », précise le ministère de la Transition écologique. L'AIT associera la Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM) et la Direction générale de l'aviation civile (DGAC). L'Agence « renforcera les liens entre les services du ministère des Transports et les acteurs de l'innovation : instituts de recherche, startups, incubateurs, grands groupes, industriels, PME et ETI, financeurs de l'innovation ».

« Face aux enjeux liés aux changements climatiques, à la révolution digitale et au besoin d'offrir de nouveaux services de transports adaptés à nos territoires, les transports doivent se réinventer. Pour relever cet immense défi, les démarches d'innovation sont la clé », souligne le ministère. L'AIT « devra adopter une approche nouvelle (…) qui dépasse les distinctions traditionnelles entre modes de transport et associe pleinement les secteurs de l'énergie (et notamment de l'hydrogène) et du numérique (en particulier sur les questions de cybersécurité et de fintech) », déclare Jean-Baptiste Djebbari.

Un appel à projets « innovants » sera lancé à l'été. L'AIT accompagnera les porteurs de projets (entreprises, chercheurs, collectivités locales, associations), pour accélérer « la levée de points de blocage [aux démarches d'innovation, ndlr], ou en apportant des ressources nécessaires à leur développement (accès à des données, partenariats, aide à la constitution de dossiers pour l'obtention de financements) ».