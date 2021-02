Avion « propre », hydrogène, rail, réseaux intelligents : l'UE va investir dix milliards d'euros

L'Union européenne (UE) va mettre en place dix nouveaux partenariats européens et investir près de dix milliards d'euros « dans la transition écologique et numérique ». Ces partenariats visent « à améliorer la préparation et la réaction de l'UE face aux maladies infectieuses, à développer des avions efficaces à faible intensité de carbone pour une aviation propre, à soutenir l'utilisation de matières premières biologiques renouvelables dans la production d'énergie, à assurer la primauté de l'Europe en matière de technologies et d'infrastructures numériques [5G, 6G] et à rendre le transport ferroviaire plus compétitif », a annoncé le 23 février, la Commission européenne, dans un communiqué.

L'un des partenariats prévoit d'accélérer le développement et le déploiement d'une chaîne de valeur européenne pour les technologies de l'« hydrogène propre, contribuant ainsi à la mise en place de systèmes énergétiques durables, décarbonés et pleinement intégrés ». Un autre vise à développer la prochaine génération d'avions « ultra-efficaces et à faibles émissions de carbone, dotés de sources d'énergie, de moteurs et de systèmes innovants, ce qui améliorera la compétitivité et l'emploi dans le secteur de l'aviation et sera particulièrement important pour la reprise ». Un partenariat prévoit en outre d'étendre « l'approvisionnement durable et la conversion de la biomasse en bioproduits, ainsi qu'à soutenir le déploiement de la bio innovation au niveau régional ».