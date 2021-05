Le 27 mai, à Bourg-Saint-Maurice en Savoie, le Premier ministre Jean Castex a présenté le plan d'investissements « Avenir Montagnes » « pour accompagner la transition des territoires de montagnes et y développer un tourisme plus diversifié et plus durable ». Ce plan représente au total 650 millions d'euros (M€) de crédits publics pour la montagne, générant près de 1,8 milliard d'euros d'investissements dans ces territoires.

Dans le cadre du plan, Jean Castex a lancé le fonds Avenir Montagnes doté de 331 M€ de crédits et cofinancé avec les six régions concernées. Ce fonds prévoit de financer des mesures destinées à accélérer la transition écologique des activités touristiques en montagne, avec l'aménagement de 1 000 km de sentiers de montagne (doté d'au moins de 10 M€ d'investissements). Le fonds soutiendra aussi la mise en place d'un accompagnement en ingénierie pour améliorer la mobilité des premiers et derniers kilomètres (doté de 10 M€), comme les ascenseurs valléens. Un appel à manifestation d'intérêt sera ainsi lancé par France Mobilités, doté de 5 M€ en 2021 et 5 M€ en 2022, pour accompagner en ingénierie entre 25 et 40 territoires de montagne.

Enfin, huit millions d'euros du fonds « Tourisme durable » du plan de relance seront également fléchés pour soutenir la transition écologique des restaurants et des hôtels de montagne, « c'est-à-dire notamment leurs projets visant favoriser les circuits courts, réduire le gaspillage alimentaire ou leur consommation d'énergie », a précisé Jean Castex.