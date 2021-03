Karos, spécialiste du covoiturage lève 7 millions d'euros

La société française spécialisée dans le covoiturage domicile-travail, Karos a réussi à lever 7 millions d'euros. Ce financement est notamment permis par la Macif, via sa filiale Macif Innovation dédiée à l'investissement dans les start-up innovantes. Pour la première fois un acteur économique fait son entrée dans le capital de Karos. La société compte notamment proposer ses services de mobilité aux 5,5 millions de sociétaires de la Macif.

Cette levée de fond est également soutenue parl'EIC Fund, le fonds de la Commission européenne, dans le cadre du programme EIC Accelerator. L'objectif de ce dernier est d'appuyer des projets qui répondent aux thématiques du Green deal et d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. « Cette levée de fonds va aider Karos à contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les aires urbaines et accélérer le passage aux mobilités durables en ville », a estimé Kerstin Bock, membre du Comité du Fonds d'investissement de l'EIC.

L'augmentation du capital de Karos est également permise par les actionnaires historiques de l'entreprise, les fonds d'investissement Aster, Eiffel Investment Group et Aglaé Ventures. « Avec un chiffre d'affaires qui a quasiment doublé en 2020, nous avons prouvé la résilience de notre activité et la pertinence de nos services et de nos technologies, au sein d'un marché de la mobilité quotidienne qui a pourtant terriblement souffert de la pandémie », a déclaré Olivier Binet, Président et co-fondateur de Karos.

Aujourd'hui, l'entreprise compte 400 000 utilisateurs et 150 entreprises ou collectivités locales clientes. Un des objectifs de ce tour de financement est son déploiement en Europe. Dans cet objectif, Karos a signé un contrat avec l'association des automobilistes danois (FDM) pour proposer ses services et méthodes aux particuliers, employeurs et collectivités en marque locale Ta'Med.