De nouveaux projets d'aménagement reçoivent le label Écoquartier

Le 21 janvier, la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, a remis le label Écoquartier à quarante-deux opérations d'aménagement ou de renouvellement urbain réparties en métropole et en Outre-mer. Pour l'édition 2021, 17 projets de renouvellement urbain ont reçu le label et 25 nouveaux projets ont rejoint la démarche en adhérant à la charte Écoquartier.

Pour rappel, ce label comporte quatre étapes, correspondant aux différents stades du projet : l'écoquartier en projet (étape 1), la mise en chantier (étape 2), la livraison (étape 3) et l'écoquartier confirmé et vécu (étape 4). À ce dernier stade, le label distingue les bonnes pratiques en matière d'évaluation et d'amélioration continue des projets.

Ainsi, parmi ces lauréats, 25 nouveaux projets à l' « étape 1 » rejoignent la démarche et 10 projets en chantier sont labellisés « étape 2 ». Deux projets sont aussi livrés « étape 3 » et cinq projets sont confirmés « étape 4 ».

Le label accompagne la vie des projets depuis leur émergence jusqu'à trois ans après la livraison, en présentant les quatre étapes progressives. Depuis le lancement du label, fin 2012, plus de 257 000 logements ont été construits ou rénovés dans les écoquartiers, « dont 52 % de logements aidés », précise le ministère.