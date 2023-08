« La seconde version du label Qualimétha renforce et clarifie les critères »

Depuis le 1er juillet 2023, le label de qualité Qualimétha a évolué avec une deuxième version, plus précise et plus exigeante. Laurine Duclos, référente du label au sein de l'association ATEE, nous détaille ces évolutions.

Florence Roussel, journaliste

