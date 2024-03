Logivolt, le tiers de confiance de la recharge électrique, gonfle son budget de soutien

Logivolt passe la vitesse supérieure. La filiale de la Banque des territoires (elle-même déclinaison de la Caisse des dépôts de l'État) a annoncé porter sa capacité d'investissement à 190 millions d'euros, ce mardi 26 mars, soit une augmentation de 70 millions. « Grâce aux nouveaux moyens financiers mis à sa disposition, Logivolt va pouvoir également satisfaire les besoins croissants de recharge dans le logement social », avance la jeune pousse, en écho à sa nouvelle offre destinée aux bailleurs sociaux.

Pour rappel, la société d'investissement Logivolt coordonne et finance l'installation ou la mise à niveau de bornes de recharge pour véhicules électriques, en relation avec un réseau d'une douzaine d'opérateurs du domaine (dont Borne Recharge Service, Bornes Solutions ou Park'n plug). L'offre fonctionne ensuite pour les utilisateurs sur la base d'un achat de l'infrastructure ou d'une location, sous la forme d'un abonnement. « À ce jour, plus de 3 800 copropriétés ont déjà choisi la solution Logivolt en assemblée générale pour financer leur infrastructure collective, ce qui correspond à plus de 65 000 places raccordables (environ 286 000 places prééquipées), indique la start-up fondée en 2021. L'ambition fixée pour 2025 est d'atteindre 150 000 places raccordables (environ 625 000 places prééquipées). » À l'origine, Logivolt s'était engagé à accompagner l'installation de 125 000 points de recharge auprès de 16 000 copropriétés privées… avant le début de l'année 2024.