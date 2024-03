Dream Energy et la Banque des territoires associées pour doper la recharge ultra-rapide

Construire et exploiter quelque 140 stations de recharge ultra-rapides pour les véhicules électriques en France : telle est l'ambition de la société de co-investissement tout juste créée par le producteur d'électricité, fournisseur et opérateur de recharge Dream Energy (filiale du Groupe Artea) avec la Banque des territoires. La coentreprise dotée de 40 millions d'euros de fonds propres investira pour cela 75 millions d'euros (M€). Le projet bénéficie également d'un soutien de 13 M€ de l'Agence de la transition écologique (Ademe), à travers le programme France 2030.

Atteignant jusqu'à 300 kW de puissance (la charge ultra-rapide commence à partir de 50 kW), ces bornes permettront de « faire le plein » en près de vingt minutes. Elles se situeront le long d'axes routiers importants, sur des parkings hôteliers ou des zones commerciales accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Dream Energy installe et gère déjà des bornes de recharge ultra-rapides alimentées par sa propre électricité renouvelable, via un modèle « intégré ». En effet, la société exploite plus de 70 centrales hydrauliques et photovoltaïques, ainsi que des batteries de stockage. Elle conçoit également des réseaux électriques intelligents pour des ensembles immobiliers à haute valeur environnementale. La Banque des territoires, pour sa part, est fortement engagée dans le financement des infrastructures de recharge sur le domaine public et dans les parkings résidentiels par le biais de sa filiale Logivolt. Le groupe Artea et la Banque des territoires sont associés depuis 2010. En 2021, ils ont créé la foncière L'Immobilière durable.