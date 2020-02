Lubrizol : la réouverture du site est légale selon le juge

Le tribunal administratif de Rouen (Seine-Maritime) a rejeté le recours associatif contre l'arrêté de réouverture du site de Lubrizol. Le préfet de Seine-Maritime avait ré-autorisé l'ouverture de deux ateliers ainsi que les utilités et stockages associés, situés sur la partie centrale du site non touchée par l'incendie. L'association Rouen Respire a saisi le juge des référés estimant que cette réouverture était prématurée au regard des risques encourus par la population.

Mais le juge en a décidé autrement. Il rappelle que deux conditions doivent être remplies pour justifier la suspension d'une décision administrative : une condition d'urgence et une preuve que la décision est illégale. Le juge a considéré qu'aucune des critiques formulées par l'association « n'était de nature à susciter un doute sérieux sur la légalité de la décision ».

Le juge explique qu'il s'est appuyé sur les éléments produits par les parties, les mesures prises par la société, les contrôles opérés par l'administration sur le site et l'état de l'instruction au jour de sa décision. Une partie seulement de ces informations ont été rendues publiques. Ce qui pousse l'association Rouen Respire à critiquer le manque de transparence : « Cette décision foule aux pieds les aspirations de la population, qui demande, depuis des mois, la vérité et la transparence sur ce qui s'est vraiment passé, sur les conséquences sanitaires de la catastrophe et sur les risques qu'elle encoure encore. C'est une justice du secret. Et le secret entretien le soupçon, estime l'association. Cette décision est bien sûr décevante pour notre association, qui poursuivra son action - un recours sur le fond a été déposé. »