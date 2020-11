Protection intégrée des cultures : vers un réseau européen de fermes de démonstration

L'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae) va piloter un programme européen, visant à mettre en place un réseau d'agriculteurs mettant en place des stratégies de protection intégrée des cultures, pour réduire l'usage des pesticides. Sur le modèle du réseau français des fermes Dephy, le projet H2020 IPMWORKS regroupe 31 partenaires de 16 pays européens pour une durée de quatre ans. Il bénéficie d'un budget de 6 millions d'euros.

« Le projet IPMWORKS permettra de diffuser des expériences positives d'agriculteurs pionniers, en favorisant des échanges de connaissances entre pairs, par des actions de démonstration et des actions de formation des agriculteurs et de leurs conseillers », indique l'Inrae.

Le programme se basera sur les réseaux nationaux préexistants, comme le réseau Dephy qui regroupe 3 000 agriculteurs français engagés dans une réduction de l'usage des pesticides d'au moins 50 %. Il permettra également de créer de nouveaux groupes de fermes de démonstration dans les régions où de tels réseaux ne sont pas structurés.