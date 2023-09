Le marché des petites installations photovoltaïques est au beau fixe

Des près de 670 000 installations photovoltaïques recensées en France à la fin de l'année 2022, 64,5 % ne dépassaient pas les 3 kilowatts (kW) et 25,5 %, les 9 kW. Ces « petites installations » représentent encore le cœur du marché pour les acteurs du secteur, selon une nouvelle étude menée par l'Observatoire des énergies renouvelables (Observ'Er).

L'année 2022 a accueilli 50 000 nouvelles installations de 3 kW ou moins (soit 105 mégawatts, MW). Une hausse de 51 % en un an et un record depuis l'année 2010, qui conserve la première place, avec 220 MW installés sur cette tranche de puissance en un an. Sur le segment entre 3 et 9 kW, 46 000 installations supplémentaires ont été identifiées en 2022 (soit 230 MW), en hausse de 83 % en un an, établissant ainsi un nouveau record. Entre 95 et 98 % des dispositifs de ces deux groupes sont posés sur des toitures résidentielles – et en grande majorité, sur de l'existant (entre 85 et 95 % des cas). Du reste, il s'agit des toits de petits locaux tertiaires ou d'établissements de commerce.

Le groupe des installations de 3 kW ou moins se caractérise par une forte propension à l'autoconsommation (dans au moins 88 % des cas). Une tendance observée sans interruption depuis 2018. « Pour l'ensemble des professionnels, ce mouvement va se poursuivre et se renforcer, notamment à la suite des annonces de début d'année, soulignent les experts d'Observ'Er. En février 2023, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a acté une augmentation de la prime à l'autoconsommation solaire associée au fait qu'elle sera désormais versée en une seule fois. Ainsi, pour une puissance inférieure ou égale à 3 kW, la prime est désormais de 500 euros par kilowatt installé. »

Seul point noir : une hausse de 9 % du prix moyen du panneau et de son installation (établi aujourd'hui à 2,6 euros par watt). D'après l'observatoire, elle s'explique par un « renchérissement du prix des panneaux sur l'ensemble du marché international photovoltaïque », notamment face aux retombées économiques de la guerre en Ukraine. La tendance pourrait néanmoins s'infléchir. « Pour 2023, les prix ont poursuivi leur hausse au cours du premier semestre. Cependant, une bonne part des professionnels interrogés pense que la seconde partie de l'année verra un reflux réel des prix de vente. »