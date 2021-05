Matériaux biosourcés et terre crue : la région Bretagne lance un appel à manifestation d'intérêt

La région Bretagne et l'Agence de la transition écologique (Ademe) lancent un appel à manifestation d'intérêt (AMI) dédié aux constructions neuves avec des matériaux biosourcés et de la terre crue. Il est coordonné par la Fédération bretonne des filières biosourcées (FB2).

L'objectif de cet AMI est de proposer aux collectivités territoriales bretonnes de dédier des fonciers et des immobiliers publics à la construction de projets valorisant les solutions à base de matériaux biosourcés et de terre crue. Cet AMI ne proposera ni de subventions ni de financements d'un projet. En candidatant, les porteurs de projets retenus se verront offrir un accompagnement technique par la FB2. Celui-ci sera adapté en fonction de l'aboutissement du projet (allant du stade « idée » au projet plus avancé en termes de conception). La réception des candidatures sera clôturée le 30 septembre 2021.

Parmi les critères d'éligibilité des projets figurent une quantité minimale de matériaux biosourcés à atteindre à l'instar du ratio utilisé dans le label « Bâtiment biosourcé » ainsi qu'un nombre minimum de matériaux biosourcés issus de filières différentes (bois, paille, terre crue, chanvre et lin, ouate de cellulose, textile recyclé, algues, roseaux).

Une deuxième session de candidatures, ouverte à la construction neuve et à la réhabilitation, est prévue en juin 2022.