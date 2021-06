La méditerranée, théâtre du changement global

En Méditerranée, « les impacts du changement climatique sont déjà irréversibles pour la vie marine et humaine », alerte le WWF dans un rapport intitulé « L'effet du changement climatique en Méditerranée : Histoires d'une mer en surchauffe ». Avec une augmentation des températures de 20 % supérieure à la moyenne et une salinité qui s'accroit, les écosystèmes méditerranéens sont en pleine mutation. Ce qui n'est pas sans conséquence sur la biodiversité et l'économie.

En s'appuyant sur de récentes études, le rapport explique que les écosystèmes marins de Méditerranée sont en train de changer profondément. À l'est du bassin, un basculement est en train de s'opérer dans les populations locales. Dans les eaux Israéliennes, par exemple, il ne reste plus que 5 à 12 % des mollusques historiquement présents dans la zone. Alors que les espèces locales migrent vers le nord, dans des eaux plus froides, des espèce tropicales invasives comme le poisson-lapin et le poisson lion arrivent par le canal de Suez et étendent leur aire de répartition, faisant de la mer Méditerranée « la mer la plus envahie du globe », selon le WWF

Par ailleurs, en l'absence de prédateurs, les blooms de méduses se pérennisent et durent de plus en plus longtemps. Si bien qu'en Tunisie, les pêcheurs comptent plus de cnidaires que de poissons dans leurs filets. Un coup dur pour les pêcheries. Autre conséquence de ce changement généralisé, les herbiers de posidonies, reconnus pour leur rôle de puits de carbone et l'habitat qu'ils fournissent à de nombreuses espèces connaissent un déclin drastique.