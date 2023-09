Métaux critiques : la France renforce sa coopération avec le Canada et l'Australie

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) organise, le 27 septembre à Paris, le premier Sommet ministériel sur les métaux critiques, enjeu clé de la transition énergétique. En marge de cet événement, la France a signé deux accords de coopération avec le Canada et l'Australie. Ces accords bilatéraux visent à coopérer sur le développement de chaînes de valeur pour les métaux critiques, de l'extraction au recyclage, en passant par le traitement et le raffinage. L'objectif est de favoriser les partenariats industriels et les travaux communs de recherche et développement.

« Ces métaux sont absolument essentiels pour la décarbonation de nos économies : ils sont indispensables dans les batteries, les réseaux électriques… Or, la demande mondiale devrait augmenter de manière exponentielle. Ces accords nous permettent de sécuriser nos approvisionnements de façon durable et responsable, avec deux puissances minières qui partagent nos valeurs et nos pratiques », explique-t-on au cabinet d'Agnès Pannier-Runacher.

La France a lancé en 2022 sa Stratégie sur les métaux critiques. Elle a créé, dans ce cadre, un Observatoire des ressources minérales (Ofremi), notamment chargé de dresser un nouvel inventaire des richesses du sous-sol.