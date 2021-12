Mieux reconstruire après inondation : de nouvelles communes bénéficient du dispositif

Un arrêté de la ministre de la Transition écologique, publié au Journal officiel du 30 décembre, désigne dix nouvelles communes dans lesquelles s'applique le dispositif expérimental « Mieux reconstruire après inondation » (Mirapi). Il s'agit des dix communes du sud du département des Landes qui ont été inondées entre les 9 et le 12 décembre dernier et qui, à ce titre, ont fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle : Cauneille, Hastingues, Oeyregave, Orthevielle, Peyrehorade, Port-de-Lanne, Saint-Barthélemy, Sainte-Marie-de-Gosse, Saint-Laurent-de-Gosse et Saint-Martin-de-Seignanx.

Quarante-neuf communes du même département et 18 des Alpes-Maritimes avaient déjà été désignées en septembre afin de bénéficier de cette expérimentation. Créé par la loi de finances pour 2021, ce dispositif, financé par le fonds de prévention des risques naturels, vise à réduire la vulnérabilité du bâti existant dans les communes ayant fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle depuis moins d'un an. « La période immédiatement postérieure à une catastrophe se caractérise en effet par une "conscience

du risque" particulièrement forte et apparaît propice à la réalisation de travaux d'adaptation du bâti », explique la direction générale de la prévention des risques.

Le dispositif se traduit par une aide financière, mais aussi un accompagnement administratif des sinistrés, suivant des modalités qui peuvent varier selon les territoires désignés. « Il permettra la prise en charge à 80 % des opérations de diagnostic individuel de vulnérabilité des biens d'habitations ainsi que les travaux diagnostiqués de protection de ces biens contre les inondations », avait annoncé la préfète des Landes en octobre dernier.