Mobilité durable : 46 nouveaux lauréats à l'appel à manifestation d'intérêt territorial

En déplacement à Toulouse, à l'occasion des Rencontres nationales du transport, le 28 septembre dernier, Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué chargé des Transports, a présenté les 46 nouveaux lauréats de l'appel à manifestation d'intérêt « France Mobilités – Territoires de nouvelles mobilités durables » (Tenmod). Les projets sélectionnés (sur 93 candidats, soit deux fois plus qu'auparavant) lors de cette cinquième édition se partagent une enveloppe de 2,7 millions d'euros – en hausse de 33 % par rapport à la précédente édition l'an dernier, selon le ministère.

Porté par l'Agence de la transition écologique (Ademe), cet appel à manifestation d'intérêt vise à soutenir les projets qui « s'inscrivent dans une logique d'ouverture et une dynamique partenariale pour favoriser la mobilité des citoyens en zones péri-urbaine et peu dense », énonce le ministère dans un communiqué. Un seul des 46 projets lauréats, originaire de Mayotte, concerne l'Outre-mer. Les lauréats comptent une majorité de projets de services de mobilités territoriales comme, notamment : une navette modulaire du futur électrique et autonome en Normandie, un projet pilote de valorisation d'une ligne ferroviaire non circulaire du réseau SNCF en Provence-Alpes-Côte d'Azur (Paca) et un système de transports solidaires et d'utilité sociale en Occitanie. D'autres projets concernent, par exemple, la mise en place d'une planification de la mobilité, telle qu'une maison des mobilités itinérante à Montfort-sur-Meu (Bretagne).