Néonicotinoïdes autorisés pour la filière betterave : les défenseurs des abeilles sont vent debout

les néonicotinoïdes sont l'arbre qui cache la forêt !

En Nouvelle aquitaine on compte 1.1 millions d'hectares de prairies sans pesticide sans labour avec des arbres et des haies ... Pourtant tous les étés depuis 50 ans elles se transforment tous les étés en cimetière de biodiversité sur des périodes de plus en plus longues !

pas d'eau = pas de fleur = pas d'abeille



je ne nie pas les effets des néonicotinoïdes mais ce qui tue toute la biodiversité de façon massive et durable ce sont les sécheresses, et si on résume : une sécheresse c'est juste un manque d'eau l'été, un comble quand on a passé l'hiver les pieds dans l'eau ...



Le bassin versant de la Sèvre Niortaise (au niveau de la Tiffardière) fait 1070km2 et reçoit une moyenne 900 millions de m3 par an, depuis le 18 10 2019 la Sèvre a évacué 683 millions de m3 d'eau douce dans la mer (74% des précipitations annuelles, alors qu'il ne faudrait jamais dépasser les 30% ) avec 5 périodes d'inondations

laurent | Aujourd'hui à 09h04