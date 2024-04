Décarbonation des transports : des projets français soutenus par l'Union européenne

Décarbonation des transports publics, des aéroports ou des transports lourds : neuf projets français figurent parmi les 42 qui seront soutenus financièrement par la Commission européenne, à hauteur de 424 millions d'euros au total, après appel à candidatures pour 2024-2025, via le Fonds pour l'infrastructure pour les carburants de substitution (Afif).

Côté aéroports, celui de Marseille-Provence (Bouches-du-Rhône) installera huit unités d'air conditionné (PCA) décarbonées pour l'alimentation des avions lors des escales et créera deux nouvelles zones réservées à la recharge des équipements électriques d'assistance au sol. Celui de Lyon (Rhône) projette de verdir toute sa chaîne d'opérations au sol, notamment grâce à 82 bornes de recharge pour les véhicules utilitaires, des bus passagers propres, 57 unités d'air préconditionné et une centrale solaire. À Bâle-Mulhouse (Haut-Rhin) et Nantes (Loire-Atlantique), c'est plutôt l'électrification des opérations au sol qui est visée, tandis que Bordeaux-Mérignac (Gironde) privilégie les unités aériennes préconditionnées.

À Lyon, le dépôt de bus de Perrache-Confluence sera converti en plateforme électrifiée et accueillera 88 bus électriques en lieu et place des actuels modèles diesel. La gare routière publique de Saint-Pierre, à Marseille, en prévoit une cinquantaine.

La Commission européenne a également favorisé l'implantation de stations de ravitaillement en hydrogène renouvelable, à Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne), à Montmarault (Allier) et à Brignoles (Var), ainsi que l'installation d'un électrolyseur pour en produire. Un autre est prévu à Metz (Moselle) et un troisième à Limoges (Haute-Vienne) sur le corridor RTE-T Atlantique. Trois stations sont aussi programmées en région Auvergne-Rhône-Alpes, à Reyrieux (Ain), Modane (Savoie) et Saint-Étienne (Loire), toujours sur le réseau RTE.

Ce bilan a été communiqué mercredi 10 avril, mais l'appel à candidatures Afif est toujours ouvert, pour un budget d'un milliard d'euros sur la période 2024 à 2025. Le dépôt des candidatures s'achève le 24 septembre 2024.