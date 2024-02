Nicolas Mourlon est le nouveau directeur de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Il succède à Laurent Roy, qui a rejoint l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable (Igedd).

Nicolas Mourlon est désormais le nouveau directeur de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Nommé en janvier dernier, il est en poste depuis le 15 février à la tête de l'agence. Cet ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts a débuté sa carrière en Bourgogne comme chef du service de l'eau et des milieux aquatiques à la direction régionale de l'environnement, avant de se mettre au service du directeur général de l'Aménagement, du Logement et de la Nature au ministère de l'Environnement. Il a ensuite occupé le poste de conseiller social auprès de Ségolène Royal, ministre de l'Écologie, avant de devenir directeur de l'Institut de formation de l'environnement (Ifore). Depuis cinq ans, Nicolas Mourlon était directeur départemental des territoires du Val-d'Oise.

Nicolas Mourlon a indiqué vouloir se mobiliser tout particulièrement sur la déclinaison territoriale du Plan eau et sur la finalisation du XIIe programme d'intervention 2025-2030 de l'agence de l'eau. « J'ai conscience d'arriver à une période charnière où l'urgence climatique impose aux territoires de s'adapter sans attendre, a-t-il indiqué. La mise en œuvre de notre XIIe programme d'intervention 2025-2030, actuellement en préparation, nous donnera la stratégie et les moyens pour soutenir avec ambition les enjeux de la politique publique de l'eau et dessiner un avenir durable. »

Il succède à Laurent Roy, désormais président de la section milieux, ressources et risques de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable (Igedd) au ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.