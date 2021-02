L'Institut de l'économie pour le climat a un nouveau président : Jean Pisani-Ferry a été nommé par le Conseil d'administration de l'association et succède à Pierre Ducret.

Le Conseil d'administration de l'Institut de l'économie pour le climat (I4CE) a nommé Jean Pisani-Ferry comme président. M. Pisani-Ferry a précédemment dirigé le think tank européen Bruegel puis France Stratégie. Il remplace Pierre Ducret, fondateur d'I4CE, qui en a assuré la présidence depuis sa création. « Il y a cinq ans Pierre a créé I4CE. Beaucoup, alors, voyaient encore le climat comme une question pour le surlendemain. Aujourd'hui, l'enjeu climatique est central dans les réflexions sur la croissance, le territoire, les inégalités, le commerce international ou la stabilité financière. Je suis heureux de rejoindre I4CE. Je m'attacherai à contribuer à son développement et j'espère aider à donner de l'écho à ses travaux », explique M.Pisani-Ferry.

I4CE est une association à but non lucratif fondée par la Caisse des dépôts et l'Agence française de développement en 2015 pour promouvoir un débat sur les réponses de politiques publiques au dérèglement climatique. Celles-ci siègent aujourd'hui au Conseil d'administration d'I4CE aux côtés de l'Ademe, la Banque de France, la Caisse de dépôt et de de gestion du Maroc et l'Institut Louis Bachelier. I4CE compte aujourd'hui une trentaine de salariés. L'Institut est aussi à l'origine de travaux pionniers sur la contribution du système financier à la lutte contre le changement climatique. Il anime un réseau mondial de 50 institutions financières publiques et privées sur le climat et appuie des organisations qui veulent faire progresser les débats et les politiques publiques sur l'économie et le climat.