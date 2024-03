Après le renouvellement de son bureau, la Plateforme RSE a nommé Guillaume de Bodard à sa tête, un consultant représentant des petites et moyennes entreprises. Il aura deux ans pour relancer une instance contestée.

Changement au sein de la Plateforme RSE. Mardi 26 mars, les membres du bureau de cette instance de concertation multiparties prenantes créée en 2013 au sein de France Stratégie ont élu Guillaume de Bodard aux fonctions de président pour un mandat non renouvelable de deux ans. Il succède à Pierre Victoria, expert-associé de la fondation Jean-Jaurès et vice-président de la Fabrique écologique. Titulaire d'une maîtrise de droit et d'un diplôme d'Executive MBA d'HEC, Guillaume de Bodard dirige l'entreprise Calix conseil, spécialisée dans l'accompagnement des entreprises sur les questions RSE, environnement, qualité, santé, sécurité et ressources humaines.

Il fait également partie du comité exécutif de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) et préside depuis douze ans la commission environnement et développement durable de cette organisation patronale. Il est par ailleurs membre du Conseil national de la transition écologique (CNTE). Cette élection fait suite à des évolutions de la gouvernance de la Plateforme et au renouvellement de son bureau, désormais placé sous la houlette de trois vice-présidents au lieu d'un seul : Bettina Laville, présidente du Comité 21, Geoffroy de Vienne, président de l'association Ethique et Investissement, et Ghislaine Hierso, fondatrice du cabinet conseil Sages et Responsables.

Guillaume de Bodard devra prioritairement restaurer la confiance dans cette structure qui a connu quelques remous en 2023, avec le départ du Forum citoyen ; critiquant une instance « déséquilibrée, paralysée et sans influence », sous l'effet notamment du conflit d'intérêt « né de la participation d'acteurs économiques qui se retrouvent juges et parties de leurs propres pratiques. » Les Amis de la Terre France et ActionAid France s'en étaient déjà retirés en 2017, suivis d'Amnesty International France en 2022, puis de France Nature Environnement. Aujourd'hui, la plateforme accueille toutefois de nouveaux membres, venus notamment de la finance durable, de l'économie sociale et solidaire et des territoires. Son programme de travail pour la période 2024 à 2025 devrait être finalisé au début de l'été.