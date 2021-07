L'OFB lance un appel à projet pour retirer les engins de pêche fantômes et les traiter

L'Office français de la biodiversité (OFB) recherche des structures pour son appel à projet RecupMed 2. Grâce au plan de relance, l'Office a décidé d'allouer 150 000 euros à la prospection, au retrait et à la valorisation des engins de pêche perdus en mer en Occitanie, en Provence-Alpes-Côte d'azur et en Corse. Toute entité de droit public telles que les associations, les entreprises privées ou les établissements publics peuvent proposer leur projet jusqu'au 6 septembre minuit. Les projets seront évalués à la lumière de leurs impacts sur la biodiversité, l'emploi local ou encore le développement de compétences spécifiques.





En France, ce sont 1 459 engins de pêche fantômes qui continuent de pêcher poissons et crustacés. Et leur impact sur l'environnement ne s'arrête pas là car on estime qu'ils représentent 10 % du plastique dans les océans. Ces engins ont été répertoriés par le programme de science participative GhostMed de l'Institut méditerranéen d'océanologie et 127 ont pu être retirés. Une véritable dynamique locale s'est engagée autour du retrait des filets et entre les différents usagers du littoral, l'OFB souhaite donc la maintenir et mettre en place des filières de traitement.