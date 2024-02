Un outil de modélisation des trajectoires urbaines vers la neutralité

Par manque d'outils adaptés et de connaissances méthodologiques dans ce domaine, peu de villes européennes ont pu réaliser, à ce jour, des feuilles de route suffisamment précises et tangibles de leur transition vers la neutralité carbone en 2050. D'où le lancement par l'Union européenne (UE), en 2021, d'un projet d'outil de modélisation destiné à cet objectif, EUCityCalc, en collaboration avec dix villes pilotes, dont Dijon. Objectif : permettre aux autorités locales et aux parties prenantes de simuler et de visualiser des scénarios bas carbone pour leur collectivité, par le biais d'une approche intersectorielle et territoriale, d'évaluer les compromis associés aux choix disponibles et, enfin, de décider d'une trajectoire de transition robuste, détaillée et intégrée.

Gratuite et en code source ouvert, la plateforme de cette application a été mise en ligne, mardi 23 janvier. Les intéressés peuvent désormais y saisir des informations architecturales et patrimoniales, sociologiques et démographiques que l'outil complète de ses propres données économiques : énergie, émissions, activités. Il fournit ainsi aux autorités locales un aperçu robuste et quantifié des implications et des ramifications de leurs divers choix politiques potentiels, en matière de transports et de ZFE par exemple, de leurs coûts et des moyens à leur disposition.