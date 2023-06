La mise en place des ZFE dans les 45 plus grandes villes françaises doit être complétée d'ici à 2025 – malgré des retards sur le terrain. Nadia Gorbatko, journaliste chargée du dossier pour Actu-Environnement Le Mensuel, revient sur leurs difficultés.

Chaque année, en France, 40 000 décès sont attribués à la pollution de l'air aux particules fines émises, principalement par les véhicules thermiques. Pour enrayer ce problème de santé publique, des zones à faibles émissions (ou ZFE) ont été instaurées dans les grandes villes métropolitaines par la loi d'orientation des mobilités (LOM), en 2019, puis la loi Climat et résilience, en 2021.

Nadia Gorbatko, journaliste spécialisée d'Actu-Environnement, a néanmoins relevé les nombreux points de blocage pesant sur leur pleine mise en œuvre : reports de calendrier pour plusieurs dispositifs annexes (la livraison des automates de contrôle ou encore le lancement du « leasing social »), manque de moyens techniques et humains ainsi qu'une absence de communication suffisante auprès des usagers.

Pour explorer le sujet en profondeur

D'ici à 2025, seuls les véhicules thermiques (particuliers ou utilitaires légers) détenteurs d'une vignette Crit'Air 1 ou 2 pourront circuler au sein des agglomérations métropolitaines où les valeurs limites de pollution de l'air sont régulièrement dépassées. Pourtant, certaines d'entre elles qui souhaitaient prendre de l'avance et l'anticiper, comme Lyon, rétropédalent déjà et reportent la mise en place de certains niveaux d'interdictions. La faute à un manque criant de pédagogie sur ces nouvelles contraintes et des aides créées pour les appliquer.

Près de la moitié des automobilistes circulant au sein d'une ZFE vivent à la périphérie. Ce public, aux moyens souvent modestes, est trop peu pris en compte par la mise en place de ces nouvelles restrictions et ne peuvent pas profiter des soutiens financiers, qui plus est jugés insuffisants, introduits pour l'aider à y répondre.

Aux dernières nouvelles

Le 25 mai dernier, la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat a publié les résultats d'une consultation publique sur les ZFE : 86 % des particuliers et 79 % des professionnels y sont défavorables, craignant le creusement des inégalités sociales.