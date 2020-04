Consultation publique en ligne pour le Pacte vert européen

La Commission a lancé, le 31 mars, une consultation publique en ligne ouverte pendant douze semaines, du 31 mars au 23 juin 2020 sur son Pacte vert. Elle porte sur la fixation d'un objectif ambitieux de l'Union Européenne en matière de climat à l'horizon 2030, et sur les actions nécessaires pour réduire plus drastiquement les émissions de gaz à effet de serre (GES). Dans le cadre du Pacte vert pour l'Europe, la Commission présentera un plan global visant à faire passer l'objectif de l'Union de réduction des GES à l'horizon 2030, entre - 50 % et – 55 % par rapport aux niveaux d'émission de 1990. Après approbation, la Commission proposera d'inclure ce nouvel objectif dans la loi européenne sur le climat.

Le nouvel objectif pour 2030 orientera également l'évaluation de la législation sectorielle relative à l'efficacité énergétique, aux énergies renouvelables, au partage de l'effort, et au système d'échange de quotas d'émission de l'UE. La révision de l'objectif actuel de 2030 permettra à l'UE de passer progressivement à la neutralité carbone d'ici 2050.