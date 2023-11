PFAS dans le Rhône : des communes et associations de pêcheurs portent plainte

« Nous souhaitons faire un état des lieux et savoir ce qu'il en est sur la nocivité des PFAS », indique Jean-Marc Hourse, avocat chargé de la plainte collective contre X déposée à propos de la contamination du Rhône par les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS), ces molécules tellement stables qu'elles sont appelées polluants éternels. Au total, ce sont 34 communes, 35 personnes physiques et sept associations de pêcheurs qui se sont regroupées derrière cette initiative. « Une communauté d'agglomération d'une trentaine de communes va nous rejoindre d'ici à la fin de l'année », précise l'avocat. Cette plainte s'appuie sur trois motifs : la mise en danger de la vie d'autrui, le délit d'écocide et le rejet de substances polluantes dans les eaux.

Parmi les plaignants, les fédérations de pêcheurs se sont impliquées dans l'évaluation de la contamination à travers des recherches bibliographiques et des pêches. « Notre fédération a une mission de protection des milieux aquatiques, note Jean-Pierre Faure, directeur technique de la fédération du Rhône et de la métropole de Lyon. Le fleuve a été intégralement contaminé. Toutefois, la nature des composés retrouvés parmi ceux analysés a changé par rapport aux années 2010. Certains ont disparu et les PFOA sont plus abondants qu'historiquement. »

Cette contamination du Rhône a fait l'objet de plusieurs recours : la commune de Pierre-Bénite, où se trouve une plateforme industrielle qui héberge notamment Arkema, a ainsi déposé une première plainte en mai 2022.

D'autres recours ont également été lancés, l'un par un collectif mené par Notre Affaire à tous – dont la décision devrait être connue d'ici à la fin de l'année -, l'autre par Générations futures.