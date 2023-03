Une plateforme en ligne recense une centaine de solutions françaises pour le climat

U Change, cabinet de conseil en open-innovation, annonce le lancement de la plateforme en ligne climat.ai. Elle recense une centaine de solutions françaises « pour agir maintenant, de façon concrète » pour le climat.

Ces solutions sont issues de start-up ou PME innovantes françaises et s'adressent aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises. Elles ont été identifiées via les algorithmes d'intelligence artificielle (IA) de la plateforme française Motherbase.

Les solutions référencées contribuent à répondre aux enjeux de la transition écologique : lutte contre le changement climatique, adaptation au changement climatique, préservation des ressources et de la biodiversité, lutte contre les pollutions et économie circulaire, etc. Pour faciliter leur identification, elles sont classifiées selon les six grands objectifs environnementaux de la taxonomie verte européenne.

Cette initiative a déjà reçu le soutien de la Banque des territoires, du Cerema, de Numeum et de Planet Tech'Care.