Planification écologique : le Gouvernement mobilise les élus locaux

Le Salon des maires et des collectivités locales, qui se tient actuellement à la porte de Versailles à Paris, a été l'occasion pour le Gouvernement de présenter quelques nouveautés aux élus locaux. Les ministères de la Transition écologique et de la Transition énergétique ont d'abord annoncé le lancement du programme « Élus pour agir », un nouveau réseau d'élus locaux référents de la transition écologique et énergétique. « Notre objectif est de fédérer 10 000 élus municipaux et 5 600 élus intercommunaux d'ici à la fin de l'année 2024. »

Les membres de ce réseau, fonctionnant par adhésion volontaire sur une plateforme de l'Agence de la transition écologique (Ademe) et sur accord du maire, s'engagent à former ou sensibiliser les autres élus à la maîtrise des enjeux de la planification écologique, mais aussi à faciliter la proposition de projets éligibles au Fonds chaleur ou au Fonds vert. Ce réseau sera parallèle à celui des référents préfectoraux installés par la loi d'accélération des énergies renouvelables (Aper ou AER) et chargés d'assister les maires à l'identification des zones d'accélération, dont le portail sera justement bientôt mis à jour. Celui-ci doit permettre « à tous les maires de France, d'ici à la fin de l'année, de disposer d'un espace personnel dédié pour définir leurs zones d'accélération et de pouvoir échanger directement avec leur intercommunalité et leur référent préfectoral ».

Les colocataires de l'hôtel de Roquelaure ont également participé à la signature d'une nouvelle charte « pour une ingénierie publique au service de la réussite de la transition écologique et de la cohésion des territoires ». Cette dernière a été signée par l'Ademe, l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), l'Agence nationale de l'habitat (Anah), l'Agence nationale de la rénovation urbaine (Anru), le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) et la Banque des territoires. Elle les engage à mettre à la disposition des préfets de départements, des délégués territoriaux de l'ANCT et de leurs adjoints « un portail d'entrée commun » aux travaux de ces six établissements publics.