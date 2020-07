Création d'une plateforme publique d'échange de données environnementales transport

L'Ademe, agence de la transition écologique, le ministère de la Transition écologique, et les organisations professionnelles du secteur, annoncent le lancement d'une « plateforme d'échange de données environnementales pour le secteur du transport routier et de la logistique ». Une plateforme commune, initiée dans le cadre du Programme d'engagements volontaires pour l'environnement (EVE), qui a pour but de faciliter le partage des informations environnementales entre les transporteurs et leurs clients.

« En apportant une centralisation et une standardisation des données et des modalités d'échange, elle constitue un nouvel outil pour accompagner les entreprises dans la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) et de polluants atmosphériques dans leurs activités de transport et de logistique », communique l'Ademe.

Concrètement, la plateforme permet l'échange des informations sur la quantité des émissions de GES émises lors des transports, et offre des indicateurs de performance environnementale aux entreprises utilisatrices. Les prestataires transmettent mensuellement les quantités de GES émises pour tous les trajets commandités par leurs donneurs d'ordre, et renseignent annuellement les indicateurs sur leur performance environnementale. Les donneurs d'ordre collectent mensuellement la quantité de GES émise pour leur compte par tous leurs prestataires de transport, et annuellement les indicateurs clés de chacun d'eux.

« En utilisant la plateforme de données EVE, l'entreprise reçoit des données standardisées et des chiffres-clés pour estimer la performance environnementale de sa logistique et la comparer aux autres entreprises du secteur. Elle dispose des informations nécessaires pour mettre en place une politique d'achats responsables et intégrer l'impact GES comme critère de performance logistique », explique l'Ademe.

L'outil est gratuit et accessible à toutes les entreprises. Pour les prochaines évolutions, la plateforme sera adaptée aux transporteurs routiers de voyageurs et permettra la transmission des données depuis et vers les bases de données des entreprises, sans saisie manuelle.