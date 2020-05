Le nouveau règlement sur l'étiquetage des pneus est définitivement adopté

Le Parlement européen a adopté définitivement le règlement instaurant une nouvelle étiquette pour les pneus des voitures et des camions. À compter du 1er mai 2021, les étiquettes préciseront l'efficacité en carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit de roulement. Selon la députée Henna Virkkunen (PPE, FI), rapporteur du texte, « l'étiquetage actualisé des pneus est un outil simple mais efficace qui contribue à une mobilité plus sûre et plus propre en encourageant les changements de comportement des consommateurs. »

À plus long terme, l'étiquette inclura des informations sur le kilométrage, l'abrasion, les pneus rechapés et l'adhérence sur la neige et le verglas. Les données relatives au kilométrage et à l'abrasion seront ajoutées lorsqu'une méthode de test sera disponible. L'abrasion des pneus durant l'utilisation est une source significative de micro-plastiques qui sont néfastes pour l'environnement.