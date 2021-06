PNSE 4 : lancement du programme de recherche sur les zoonoses à la rentrée

« Plus de 70 % des maladies infectieuses sont des zoonoses, rappelle le ministère de la recherche. Pour comprendre les mécanismes d'émergences, les prévenir et construire des stratégies de lutte efficientes, il est par conséquent indispensable d'avoir une approche « One health », intégrant santé humaine, santé animale et santé environnementale ».

Dans cette optique, deux programmes et équipements prioritaires de recherche (PEPR) seront lancés à la rentrée 2021. L'un, le programme Prezode (prévenir les risques d'émergences zoonotiques et de pandémies) s'attachera à comprendre comment les maladies infectieuses émergent et comment les anticiper. Le second, le programme MIE (maladies infectieuse émergentes) vise à concevoir les traitements et les stratégies vaccinales pour lutter contre ces pathologies. Prezode est prévu dans le cadre du 4e plan santé environnement.

Ce 4e plan prévoit également le lancement d'un programme et équipement prioritaire de recherche sur l'exposition tout le long de la vie d'un individu, dit exposome. Ce dernier a été soumis à l'appel à projets des PEPR exploratoires de mai 2021.