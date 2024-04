En avance sur l'Union européenne, la France s'est décidée à attaquer la fast fashion, en particulier à son expression la plus récente, l'ultra fast fashion. Deux pratiques de surconsommation en partie responsables d'une pollution plastique généralisée.

Au premier trimestre de l'année 2024, le Parlement et le Gouvernement ont, eux aussi, succombé à la mode de la fast fashion. Un député Les Républicains et une députée Horizons ont chacun déposé, respectivement fin janvier et mi-février, leur proposition de loi pour enrayer le phénomène. Le tout en écho à un rapport ministériel l'identifiant comme principale source de microplastiques d'origine textile dans l'environnement. Le Gouvernement, en soutenant le projet attaché à son groupe parlementaire, s'en est saisi à son tour pour donner l'exemple au reste de l'Union européenne.

Néanmoins, pour Philippe Collet, journaliste chargé du dossier pour Actu-Environnement, il reste des arbitrages à réaliser – comme de définir ce qu'est une référence, objet au cœur des pratiques de la mode éphémère. D'autant que le Gouvernement n'a pas envie de se mettre la Chine à dos, dont l'entreprise Shein risque d'être la principale cible de cette législation.

Pour explorer le sujet en profondeur

Le 14 mars 2024, l'Assemblée nationale a adopté l'une des deux propositions de loi pour lutter contre la fast fashion. Le texte propose de faire reposer un malus sur un score de durabilité élaboré sur le modèle de l'affichage environnemental.

Rédigé en septembre 2023, puis publié en février 2024, un rapport de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable (Igedd) identifie la fast fashion, s'appuyant principalement sur des fibres synthétiques, comme le coupable de la pollution aux microplastiques d'origine textile.

Les deux propositions de loi en question ont été l'occasion, pour le Gouvernement, de ressortir une vieille promesse du placard : la mise en œuvre d'un affichage environnemental pour les vêtements. Celui-ci s'appuiera sur une analyse du cycle de vie, pondérée par un coefficient de durabilité défavorisant la mode éphémère.