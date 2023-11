Polar Summit : Emmanuel Macron promet un milliard d'euros pour la recherche polaire

Du 8 au 10 novembre se tenait, au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, le premier sommet international consacré aux glaciers et aux pôles. Lancé à l'initiative de l'Élysée, ce « One Planet – Polar Summit » s'est conclu, ce vendredi, par une série d'annonces de la part du président de la République, Emmanuel Macron, baptisée « l'Appel de Paris pour les pôles et les glaciers ».

Soutenue par une « trentaine de pays et d'associations internationales », cette déclaration comprend d'abord la formation d'une coalition « Ocean Rise & Resilience ». Celle-ci, présidée par le maire de Nice, Christian Estrosi, représentera quarante États insulaires ou nations composées de villes ou régions côtières et glacières à l'occasion de la prochaine conférence des Nations unies sur les océans, qui se déroulera à Nice, le 7 juin 2025. Emmanuel Macron a par ailleurs émis le souhait de proposer, à cette occasion, la création d'une « aire marine de grande ampleur pour la haute mer en Arctique » et de travailler à en faire de même en Antarctique, réitérant sa volonté d'un moratoire sur l'exploitation des fonds marins.

Le président en a également profité pour émettre deux nouvelles promesses et confirmer deux engagements. Les premières concernent, d'une part, l'investissement d'au moins un milliard d'euros dans la recherche polaire française d'ici à 2030 (en cohérence avec la « décennie de la recherche polaire » pour 2025-2035 lancée lors de ce sommet par l'Organisation météorologique mondiale). Emmanuel Macron a, d'autre part, sollicité le lancement d'une « concertation » pour progresser vers une protection forte de l'intégralité des glaciers métropolitains en France (contre 60 % à l'heure actuelle, l'ensemble étant déjà en aire protégée). Il a, en outre, renouvelé deux engagements pris dans le cadre de la Stratégie nationale polaire en avril 2022 : la rénovation de deux stations antarctiques (Dumont-d'Urville et Concordia) et la construction d'un navire océanographique à capacité glace (baptisé « Le Michel Rocard »). À ce propos, le président a enfin rappelé la création de la Fondation Albédo pour la cryosphère qui, sous l'égide de la Fondation CNRS, contribuera au financement de la recherche française.

Enfin, en parallèle de ce sommet, une centaine de scientifiques, d'associations, de personnalités politiques et publiques ont signé leur propre appel pour la protection des glaciers. Celui-ci s'appuie sur quatre recommandations, toutes insatisfaites par cet Appel de Paris : la reconnaissance d'une personnalité juridique pour les glaciers, l'introduction d'enseignements scolaires à leur sujet, ainsi que l'instauration d'un cadre de protection pour les écosystèmes post-glaciaires, et avec lui l'interdiction ou l'arrêt d'aménagement les touchant.